Водителей лишили грузовиков за сброс отходов на незаконную свалку на Советском

В Петербурге 17 июля рассмотрели семь дел об административных правонарушениях. К ответственности привлекли водителей, которые сбрасывали отходы на незаконную свалку.
В июне на несанкционированной свалке на Советском проспекте задержали грузовые машины. Автомобили были изъяты и помещены на специализированную стоянку. Там они останутся до тех пор, пока не вступят в силу постановления по делам, сообщает комитет по природопользованию.
Трех нарушителей обязали решить вопрос с передачей отходов на лицензированный полигон. В их грузовиках обнаружили отходы 4 класса опасности.
Расследование по данному вопросу ведут правоохранительные органы.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке имени Свердлова обнаружили незаконную свалку. Мусоровозы, как отмечают общественники, массово разгружаются на свалке и оставляют промышленные отходы прямо под линией электропередач.