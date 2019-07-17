Водителей лишили грузовиков за сброс отходов на незаконную свалку на Советском

Виновные в сбросе отходов на несанкционированную свалку привлечены к административной ответственности. Фото: комитет по природопользованию

Виновные в сбросе отходов на несанкционированную свалку привлечены к административной ответственности. Фото: комитет по природопользованию

В Петербурге 17 июля рассмотрели семь дел об административных правонарушениях. К ответственности привлекли водителей, которые сбрасывали отходы на незаконную свалку.

В июне на несанкционированной свалке на Советском проспекте задержали грузовые машины. Автомобили были изъяты и помещены на специализированную стоянку. Там они останутся до тех пор, пока не вступят в силу постановления по делам, сообщает комитет по природопользованию.

Трех нарушителей обязали решить вопрос с передачей отходов на лицензированный полигон. В их грузовиках обнаружили отходы 4 класса опасности.

Расследование по данному вопросу ведут правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке имени Свердлова обнаружили незаконную свалку. Мусоровозы, как отмечают общественники, массово разгружаются на свалке и оставляют промышленные отходы прямо под линией электропередач.