Незаконная свалка в поселке имени Свердлова увеличилась в размерах

В поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти продолжает расти незаконная свалка. Горы мусора обнаружили активисты общественной экологической организации «Зеленый Фронт».

Мусоровозы массово разгружаются на свалке и оставляют промышленные отходы прямо под линией электропередач. Меры по ликвидации свалки и пресечению незаконной деятельности на участке не принимаются, отмечают общественники.

Незаконный съезд на свалку после обращения активистов был ликвидирован 8 июля. Однако нарушители восстановили проезд. Представители «Зеленого фронта» после этого дважды замечали мусоровозы на участке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что свалка в момент обнаружения, по данным общественников, занимала порядка 0,7 га. Преимущественно среди отходов находится строительный мусор.

Рядом со свалкой замечен бульдозер без номерных знаков.