Сотрудники ФСБ признались в разбое

Признательные показания дали трое из семи фигурантов уголовного дела о разбое, по которому на данный момент проходят сотрудники ФСБ и спецназа.

На текущий момент свою вину признали капитан ФСБ Владимир Урусов, сотрудник спецслужбы — Хетаг Маргиев и сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, которые были оглашены в военном окружном суде Москвы.

По данным следствия, семь сотрудников ФСБ, трое из которых перечислены выше, отобрали более 130 млн рублей у некоего Юмаранова Александра Сергеевича, признанного потерпевшим. 5 июля сотрудники правоохранительных органов арестовали 5-х сотрудников ФСБ до августа, еще двое отправлены под домашний арест. В числе арестованных: бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов. Они подозреваются в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже появилось еще 8 фигурантов дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава спецподразделения ФСБ «Альфа» ушел в отставку.