Глава спецподразделения ФСБ «Альфа» ушел в отставку

Начальник спецподразделения ФСБ РФ «Альфа» Валерий Канакин ушел в отставку. Его увольнение не связано с задержанием сотрудников спецсподразделения, считает источник.

Об отставке главы «Альфы» рассказал почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, передает «Интерфакс». По его словам, пост Канакин покинул некоторое время назад.

После ухода с поста Канакин был назначен президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

Напомним, пять сотрудников ФСБ 5 июля решением суда были арестованы по подозрению в разбое и хищении не менее 140 млн рублей. Еще двое отправлены под домашний арест. Как сообщил Сергей Гончаров, трое из обвиняемых состоят в спецподразделении «Альфа».

Сергей Канакин работал в «Альфе» с 1984 года, с 2014 — в должности начальника спецподразделения.