Apple представила 59 новых эмодзи

Эмодзи будут доступны осенью. Фото: Apple
Эмодзи будут доступны осенью. Фото: Apple

Американская компания Apple решила отметить Международный день эмодзи, который праздновался в среду, 17 июля.

В честь праздника компания представила набор новейших смайликов. В общей сложности их будет 59. Однако доступны они станут пользователям Apple только после выхода новой версии iOS 13.

По традиции, обновление операционной системы выходит вместе с презентацией новых гаджетов — осенью.

Новый эмодзи представляют совершенно разные категории, в том числе — еду, животные, виды общения и многое другое. Пользователи «яблока» смогут делиться с друзьями изображениями фалафеля, чеснока, вафель, зевающего человека, а также скнуса, фламинго, ленивца и множеством других смайликов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Леонид Парфенов и Тина Канделаки проведут лекции на VK Fest 2019 в рамках образовательной программы фестиваля.

apple новинка эмодзи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3»
Эмоции оказывают влияние на физическое состояние человека
Apple представила 59 новых эмодзи
Эрмитаж просит остерегаться фейковых сайтов музея
В Петергофе обнаружен нелегальный детский лагерь
Иномарка на Варшавской ушла под асфальт почти наполовину
Мужчина умер от удара током во сне, заряжая телефон в кровати
Ученые назвали неожиданный напиток, повреждающий зубную эмаль