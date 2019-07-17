Apple представила 59 новых эмодзи

Американская компания Apple решила отметить Международный день эмодзи, который праздновался в среду, 17 июля.

В честь праздника компания представила набор новейших смайликов. В общей сложности их будет 59. Однако доступны они станут пользователям Apple только после выхода новой версии iOS 13.

По традиции, обновление операционной системы выходит вместе с презентацией новых гаджетов — осенью.

Новый эмодзи представляют совершенно разные категории, в том числе — еду, животные, виды общения и многое другое. Пользователи «яблока» смогут делиться с друзьями изображениями фалафеля, чеснока, вафель, зевающего человека, а также скнуса, фламинго, ленивца и множеством других смайликов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Леонид Парфенов и Тина Канделаки проведут лекции на VK Fest 2019 в рамках образовательной программы фестиваля.