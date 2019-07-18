«ВКонтакте» создает сервис знакомств

Официальных подтверждений пока не было. Фото: скриншот

Официальных подтверждений пока не было. Фото: скриншот

Популярная социальная сеть «ВКонтакте» занимается разработкой сервиса знакомств «Lovina».

Об этом свидетельствует обнаруженная одним из пользователей верифицированная группа «Lovina — знакомства». Сообщество является закрытым. В группе всего 41 участник, среди которых и генеральный директор социальной сети «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Директор по продукту соцсети Иван Козлов в комментариях на Facebook отметил, что данный сервис пока что можно протестовать, став сотрудником «ВКонтакте».

На обложке сообщества представлены несколько скриншотов, судя по которым можно предположить о функция сервиса. Предполагается, что работать «Lovina» будет по аналогии с Tinder, однако там будет доступна возможность видеочата с собеседником.

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