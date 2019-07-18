По детской площадке в Мурино бегает лось

Лось в Мурино. Фото: vk.com/9kino.live
Лось в Мурино. Фото: vk.com/9kino.live

Во Всеволожском районе Ленобласти 18 июля очевидцы заметили лося. Зверь забежал на одну из детских площадок в Мурино.

«Лось бродит во дворе ЖК «Светлановский», — сообщили местные жители в соцсетях.

Зверь пробежался по дорожкам, заглянул на детскую площадку и проскакал вдоль дома, остановившись у одной из парадных.

Откуда пришел лось, неизвестно. Однако за последнее время в Мурино такое происходит не впервые. Двух лосей видели рядом со станцией метро «Девяткино» в ночь на 16 июля. О встрече с сохатыми рассказали местные жители в группе «Город Мурино • Окрестности Девяткино»

«Откуда и куда бежали лоси, неизвестно», — отметили очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на одной из дорог Кудрово водители встретили семейство уток. Птиц автомобилисты вежливо пропустили, позволив им спокойно пересечь проезжую часть.

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