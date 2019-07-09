В Кудрово водители уступили дорогу семейству уток

Водители пропустили уток на дороге. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Водители пропустили уток на дороге. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Стаю уток пропустили на дороге автомобилисты в городе Кудрово Всеволжского района Ленобласти. Птицы друг за другом перебежали две полосы.

Инцидент произошел вечером 8 июля. О встрече с утками водители рассказали в соцсетях.

«Вчера в Кудрово пропустили уточек. Будьте внимательны на этом участке!», — поделился автомобилист в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На своей странице в instagram он отметил, что птицы — настоящие «милахи».

Мужчина притормозил после поворота, заметив стаю птиц. Его примеру последовал автомобилист, двигающийся по встречке. Таким образом, утки смогли безопасно перейти на другую сторону дороги.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что утки перешли дорогу по пешеходному переходу на Дворцовой набережной. Стая птиц двигалась в сторону Летнего сада вечером 22 мая. Очевидцев приятно удивило, что утки соблюдают правила дорожного движения.