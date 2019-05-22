Утки перешли по «зебре» через Дворцовую в Летний сад (видео)

Водители на всех четырех полосах пропустили птиц. Фото: скриншот
Водители на всех четырех полосах пропустили птиц. Фото: скриншот

Пользователи соцсетей в восторге от птиц и ставят их в пример пешеходам-людям.

В среду вечером 22 мая водители Санкт-Петербурга стали свидетелями того, как две утки чинно перешли по пешеходному переходу на Дворцовой набережной, чтобы попасть в Летний сад. Видео с места события очевидцы выложили в социальных сетях.

Видео: Serg Mikerov

“Пешеходов” аккуратно пропустили все водители — а на Дворцовой набережной, к слову, действуют четыре полосы; движение оживленное и птиц легко можно было не заметить. В социальных сетях восторгаются воспитанностью уток и ставят их в пример тем пешеходам, которые стремятся перебежать проезжую часть там, где этого делать не положено. “Воспитанные уточки в Санкт-Петербурге? Это нормально”, — пишет Люда В. “Наглядный пример, который доказывает что утки умнее многих людей,” — критично замечает Александр А.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Царском селе выбрали имя для жеребенка.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Утки перешли по «зебре» через Дворцовую в Летний сад (видео)
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