В “Царском селе” рассказали, как выбрали имя жеребенку

В ходе конкурса в соцсетях предложили свыше 500 вариантов имен на “К”.

На Императорской ферме в Царском селе родился жеребенок 11 мая — сейчас для него выбрали имя, сообщили в музее-заповеднике “Царское село” 22 мая. Сотрудники музея объявили конкурс на имя для пользователей соцсети и он привлек внимание многих: запись набрала около 500 комментариев и вариантов имени. Окончательным вариантом стало имя “Крона”.

В музее рассказали, что среди вариантов были как “милые” клички (Капелька, Клюковка, Крапинка), так и серьезные (Киприда, Каллиопа, Кассиопея). Нетрудно заметить, что одним из условий конкурса было имя на букву “К”. “Крона”, как считают в музее-заповеднике, лучше всего подходит к вороной лошади и рифмуется с темой парков Царского села.

Победители конкурса получит бесплатную экскурсию по павильону “Арсенал” с музейным хранителем. Пользователи соцсетей поздравили выигравших, кто-то сообщил, что сегодня уже видел Крону на улице, она совершала прогулку.

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