Внимание, 120 такс в саду: как в Петербурге пройдет Такс Парад-2019

Такс Парад в Петербурге соберет около 120 такс из России и Европы. На празднике можно будет не только полюбоваться наряженными собаками, но и найти себе питомца.

В субботу, 25 мая, на Васильевском острове в восьмой раз пройдет Такс Парад, посвященный Дню города. В этом году темой праздника выбран театр. Поэтому таксы-участники и их хозяева переоденутся в костюмы различных персонажей – здесь продефилируют Отелло и Дездемона, Фагот и кот Бегемот, Илья Муромец.

Как стать участником

Чтобы участвовать Такс Параде нужно лишь зарегистрироваться на сайте. На сегодняшний день подано уже 84 заявки, рассказала Gazeta.SPb организатор мероприятия Вероника. Однако часто участники регистрируются накануне парада. Бывает и так, что приходят прямо в день праздника. Поэтому число такс-участников точно будет больше 100. Каждый год, пояснила Вероника, в параде участвует порядка 110 такс, только в первом году участников было 30.

Ежегодно приходят новые собаки или уходят старые. Например, уже известно, что на пенсию 25 мая будут провожать таксу, а два года назад на отдых проводили двух 14-летних, очень артистичных такс, рассказала организатор. Порой бывает, что в параде участвуют и совсем молодые собаки – 5-месячные, отметила Вероника. Хозяину не обязательно приводить с собой одну таксу – можно несколько.

От радости к благотворительности

Основная цель проекта – повеселиться, рассказала организатор. «Это своеобразная ярмарка тщеславия для владельцев такс, которые показывают свои таланты в мастерстве создания образов для питомцев», – пояснила Вероника. Порой, отметила она, бывает так, что такса закончила свою выставочную карьеру, а запал у неё и хозяина остался — поэтому также приходят на праздник.

У мероприятия есть и благотворительный подтекст. Ежегодно на подиум выводят бездомных такс – 2-3 из них, как водится, забирают в этот же день новые хозяева, отметила Вероника. Помимо этого своих подопечных представляют группы помощи таксам, попавшим в беду. Можно будет приобрести сувениры с символикой такс, а вырученные средства пойдут на оплату еды и лекарства для животных и на оплату зоогостиниц.

Откуда едут на праздник

Такс Парад может называться всероссийским и даже немного общеевропейским. Около 97% участников – это таксы с хозяевами их Петербурга. Но остальные 10-15 собак — это гости из разных городов, рассказала Вероника. Больше – из Москвы. Также приезжают владельцы такс со своими питомцами из Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. В этом году на праздник из Ростова-на-Дону приедет обладатель серебряной кнопки YouTube такса Дин и даже такса из Сибири. Вероника рассказала, что ожидаются участники из Финляндии, Эстонии и Белоруссии.

Что будет ещё

Но дефиле такс, продажей сувениров и поиском хозяев для одиноких собак мероприятие не ограничится. Здесь будут работать интерактивные площадки: гримерка и костюмерка. Можно будет посмотреть на выступление коллектива «Танцующие сосиски». К услугам гостей – фотозоны с цирковым велосипедом и ретро-автомобилем. Детей ждет отдельная площадка – с гигантсткими шахматами и твистером.

Такс Парад пройдет 25 мая с 12:00 до 15:00 в саду Академии Художеств на Васильевском острове. Вход свободный. Для тех, кто не сможет прийти, будет организована трансляция на YT-канале taksparadtv.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что петербурженка отлучилась в магазин и у нее угнали автомобиль с таксой внутри.