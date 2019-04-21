Петербурженка отлучилась в магазин и у нее угнали авто, где сидел такса Степа

Ущерб от угона оценили высоко, но сколько стоить моральная травма и мысли о том, что стало с четвероногим другом.

Это и будут выяснять правоохранительные органы, которые начали проверку по факту угона Suzuki. Об этом “47news” сообщили сотрудники полиции Кировского района Ленобласти.

Инцидент произошел 20 апреля в посёлке Синявино-1. Автомобиль 2017 года выпуска угнали возле магазина “Верный”, кода хозяйка автомобиля отлучилась на время. В машине она оставила и своего четвероногого друга — таксу по кличке Стёпа.

Причинный ущерб от угона — 1,1 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Сестрорецке из магазина похитили банкомат.