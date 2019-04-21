В Сестрорецке из магазина похитили банкомат

В Курортном районе Санкт-Петербурга в ночь на субботу, 20 апреля, грабители похитили из магазина платёжный аппарат.

Двое злоумышленников взломали входную дверь в магазине, расположенном на Приморском шоссе, и похитили банковский терминал.

Как сообщают ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в терминале находилось 243 550 рублей. Сотрудники правоохранительных органов нашли развороченный банкомат в лесопарковой зоне «Сестрорецкий рубеж».

Ведутся поиски грабителей и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что по оценке экспертов, в 2018 году из российских банкоматов было похищено с помощью взлома около 6 млрд рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Парголово грабители унесли из газели с табаком больше миллиона рублей.

Двое злоумышленников в поселке Парголово ограбили газель с табачной продукцией, похитив около 240 000 рублей, коробки с табачными изделиями на сумму около 800 000 рублей и мобильный телефон.