В Парголово грабители унесли из газели с табаком больше миллиона рублей

Двое злоумышленников в поселке Парголово ограбили газель с табачной продукцией, похитив около 240 000 рублей, коробки с табачными изделиями на сумму около 800 000 рублей и мобильный телефон.

Инцидент произошел в субботу, 20 апреля, около полудня на стоянке у одного из магазинов на улице Заречной.

Злоумышленники подошли к припаркованному автомобилю Газель, силой вытащили водителя-экспедитора из кабины и забросили в кузов. Из салона машины грабители похитили около 240 000 рублей, коробки с табачными изделиями на сумму около 800 000 рублей и мобильный телефон, после чего скрылись с места преступления.

Открыто уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ. (грабеж)

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