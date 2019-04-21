Дерзкое ограбление мужчины в Красном Селе попало на видео

Злоумышленники избили и ограбили парня, оставив его умирать на остановке. Преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Вечером 19 апреля около 22 часов, по словам очевидцев, между двумя пассажирами маршрутки возник конфликт. Выяснять отношения парни продолжили возле общественной остановки в Красном Селе. Между мужчинами завязалась драка. Один из участников нанес парню сильный удар в голову, после чего пострадавший упал на асфальт без сознания. Нападавший на этом решил не останавливаться и нанес еще один удар в голову ногой.

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После этого злоумышленник обшарил карманы и оттащил с помощью подельника пострадавшего к остановке общественного транспорта, затем оба скрылись. Избитый парень пролежал без сознания на остановке около 20-ти минут, лишь потом приехала полиция и скорая помощь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полиция Петербурга расследует дерзкое ограбление салона сотовой связи.