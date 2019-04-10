Полиция расследует дерзкое ограбление салона сотовой связи

Полиция Петербурга разыскивает злоумышленника, который совершил дерзкое ограбление салона сотовой связи на улице Одоевского.

Инцидент произошел во вторник, 9 апреля, около пяти часов вечера. Неизвестный мужчина зашел в салон сотовой связи на улице Одоевского под видом покупателя. Однако вместо покупки злоумышленник разбил стеклянную витрину ногой и похитил телефон стоимостью 100 тысяч рублей, после чего убежал.

Все это происходило на глазах у 21-летнего продавца-консультанта, который и вызвал правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело по статье грабеж.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что злоумышленник, угрожая ножом, избил 29-летнего парня, отобрал у него 13 000 рублей и скрылся с места происшествия. Инцидент случился во вторник, 9 апреля, в Невском районе Петербурга.