В Петербурге мужчина избил парня за 13 тысяч рублей

Злоумышленник, угрожая ножом, избил 29-летнего парня, отобрал у него 13 000 рублей и скрылся с места происшествия. Инцидент случился во вторник, 9 апреля, в Невском районе Петербурга.

Мужчина пришел в гости к приятелю и после изрядного количества выпитых спиртных напитков начал избивать его. Угрожая ножом, он заставил потерпевшего отдать ему 13 000 рублей, после чего покинул квартиру.

Пострадавший был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибленной раной правой брови.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что избиение семейной пары и их ограбление в Песочном рассмотрят в суде. Следствие предполагает, что группа людей в начале напала на территории частного дома в поселке на пару, а после проникла к ним в дом и украла имущество на сумму около миллиона рублей.