Избиение семейной пары и их ограбление в Песочном рассмотрят в суде

Следствие предполагает, что группа людей в начале напала на территории частного дома в поселке на пару, а после проникла к ним в дом и украла имущество на сумму около миллиона рублей.

Суд рассмотрит дело о разбойном нападении на частный дом в поселке Песочный. По версии следователей, разбойное нападение на пару произошло на территории их частного дома.

Группа злоумышленников угрожала семейной паре неустановленным предметом, используя его в качестве оружия, после избили владельцев. Нанесли потерпевшим удары в область жизненно важных органов, а затем проникли в дом, откуда похитили имущество на сумму свыше 900 тысяч рублей.

Позже сотрудниками правоохранительных органов обвиняемые были задержаны. Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что злостный неплательщик алиментов в Сестрорецке прятался от приставов на балконе.