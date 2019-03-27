Злостный неплательщик алиментов в Сестрорецке прятался от приставов на балконе

Мужчина вел праздный образ жизни, нигде не работал, и уже нес административное наказание за неуплату. Фото: https://pixabay.com

Мужчина вел праздный образ жизни, нигде не работал, и уже нес административное наказание за неуплату. Фото: https://pixabay.com

Детские игры безработного мужчины были прекращены после возбуждения уголовного дела.

УФССП России по Санкт-Петербургу сообщает, что возбудили уголовное дело в адрес 33-летнего жителя Сестрорецка, который задолжал своему 5-летнему сыну 154 тысячи рублей. Мужчина регулярно уклонялся от уплаты алиментов, а во время последнего визита судебных приставов и вовсе решил спрятаться от них на балконе.

Надзорное ведомство уточняет, что мужчина вел праздный образ жизни, нигде не работал, и уже нес административное наказание за неуплату. После прохождения обязательных работ за неуплату, он продолжил вести праздный образ жизни.

Тогда было принято решено возбудить уголовное дело. К мужчине пришли судебные приставы, но им открыл отчим гражданина и заявил, что пасынка дома нет. Однако во время осмотра помещения на балконе дальней комнаты должник был обнаружен. 33-летний мужчина начал шутить и не воспринимал серьезно слова сотрудников УФССП России по Санкт-Петербургу.

Настроение сменилось после того, как ему сообщили про уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец сохранил свой Citroen, выплатив алименты ребенку.