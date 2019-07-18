В Петербурге электросамокаты и сегвеи хотят замедлить до 10 км/час

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил снизить разрешенную скорость электросамокатов, гироскутеров и сегвеев (ЭМТС) при езде по тротуарам до 10-15 км/час.

С инициативой он обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову.

Парламентарий подчеркнул, что упомянутые средства передвижения способны развивать скорость до 80 км/час. В то время как средняя скорость пешеходов — 5 км/час. Быстрая езда по тротуарам провоцирует столкновение с людьми. Однако такие ситуации ДТП не считаются.

«Сам регулярно наблюдая подобные столкновения и конфликтные ситуации, задумался, как можно решить этот вопрос», — сказал Цивилев.

В МВД сообщили, что сейчас ведется исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих ЭМТС. Завершить его планируется до 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что электросамокаты стали самым популярным средством передвижения летом в Петербурге.