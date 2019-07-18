На Бассейной ввели в эксплуатацию новый канализационный коллектор

В Московском районе Петербурга на Бассейной улице ввели в эксплуатацию новый канализационный коллектор. Длина его составила 4 км 896 метров.

Коллектор призван обеспечить отвод сточных вод с территории Московского, Кировского и Фрунзенского районов на Центральную станцию аэрации.

С его помощью станет возможно перенаправить канализационные стоки и отключать те участки коллекторов Московского района, которые нуждаются в ремонте.

«При этом не потребуется сброс неочищенных вод в водоемы города при будущей планируемой реконструкции ТКК по Благодатной улице», — отметили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Все строительные и пуско-наладочные работы завершены. В скором времени коллектор перейдет в ведение «Водоканала».

Ранее сообщалось, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил устранить проблемные места в системе ливневой канализации.