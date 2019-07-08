Беглов поручил решить проблемы ливневой канализации

Александр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВК
Александр Беглов. Фото: Александр Беглов/ ВК

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил принять меры и устранить проблемные места в системе ливневой канализации. Доложить об итогах он попросил на ближайшем совещании.

«…нужно проверить состояние ливневой канализации на всех улицах, где произошли подтопления, и привести все в порядок», — приводит слова Беглова официальный сайт администрации Петербурга.

Разобраться с канализацией поручено вице-губернаторам Николаю Бондаренко и Максиму Шаскольскому.

Поводом для проверки канализации стал сильный июльский ливень. Третьего июля в городе выпало в среднем до 59 мм осадков. От горожан в эти дни поступило порядка 266 жалоб на подтопления и засоры в канализационных стоках.

В устранении последствий ливня были задействованы 68 оперативных бригад.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге 8 июля во второй половине дня ожидается гроза.

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