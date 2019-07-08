На город надвигается гроза с громом и молниями

Сегодня в Петербурге во второй половине дня ожидается гроза с молниями. Во время грозы ветер может достигать 13 метров в секунду.
Днем погода будет облачная с прояснениями, сообщило ГУ МЧС по Петербургу. Будет довольно тепло, воздух прогреется до 21 градуса. Ночью возможен небольшой туман, температура опустится до 10-12 градусов.
Атмосферное давление будет немного повышаться, но все равно будет ниже нормы, около 749 мм ртутного столба.
МЧС просит горожан во время грозы не находиться вблизи деревьев, рекламных щитов и разных неустойчивых конструкций.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, как на прошлой неделе улицы Петербурга заливало дождями.