На организаторов незаконных свалок в Ленобласти расставят «фотоловушки»

Незаконная свалка во Всеволожском районе. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Незаконная свалка во Всеволожском районе. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

В Всеволожском и Ломоносовском районах усилят меры борьбы с незаконными свалками. Проблему обсудили на совещании при участии зампреда правительства Ленобласти Валерия Пикалёва.

Администрация Ленобласти рекомендовала вести в районах постоянный мониторинг за незаконными свалками, перекрыть несанкционированные съезды на земли муниципалитетов, установить «фотоловушки» и разработать проекты рекультивации.

Пикалёв подчеркнул, что принимать участие в ликвидации незаконных свалок должны органы местного самоуправления. В том числе, им рекомендовали оперативно передавать всю информацию по проблемным местам в комитет госэконадзора.

«Инициатива должна исходить от глав администраций муниципальных образований», – ответил он.

На совещании также обсуждалась возможность совместной работы с полицией. Бороться со свалками начальник полиции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Михаил Ильин предложил в рамках рабочей группы, созданной при областном губернаторе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке имени Свердлова растет незаконная свалка.