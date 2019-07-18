На организаторов незаконных свалок в Ленобласти расставят «фотоловушки»

В Всеволожском и Ломоносовском районах усилят меры борьбы с незаконными свалками. Проблему обсудили на совещании при участии зампреда правительства Ленобласти Валерия Пикалёва.
Администрация Ленобласти рекомендовала вести в районах постоянный мониторинг за незаконными свалками, перекрыть несанкционированные съезды на земли муниципалитетов, установить «фотоловушки» и разработать проекты рекультивации.
Пикалёв подчеркнул, что принимать участие в ликвидации незаконных свалок должны органы местного самоуправления. В том числе, им рекомендовали оперативно передавать всю информацию по проблемным местам в комитет госэконадзора.
«Инициатива должна исходить от глав администраций муниципальных образований», – ответил он.
На совещании также обсуждалась возможность совместной работы с полицией. Бороться со свалками начальник полиции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Михаил Ильин предложил в рамках рабочей группы, созданной при областном губернаторе.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в поселке имени Свердлова растет незаконная свалка.