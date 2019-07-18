На Гражданке пьяный обматерил и ударил участкового

Оскорблять и бить полицейских очень невыгодно. Фото: Baltphoto
Оскорблять и бить полицейских очень невыгодно. Фото: Baltphoto

В Калининском районе возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти и применении к нему насилия.

По версии следствия, мужчина 1978 года рождения, в отношении которого возбуждено дело, поздно вечером во вторник, будучи пьяным, совершал противоправное действие возле одного из домов по Гражданскому проспекту. Его застал участковый полицейский и попросил прекратить безобразие, однако задержанный в ответ публично оскорбил сотрудника полиции грубой нецензурной бранью и ударил его кулаком по голове, сообщает петербургское следственное управление СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, максимальное наказание — 5 лет лишения свободы) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что автомобиль пробил металлическое ограждение на Светлановском

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