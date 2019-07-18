Автомобиль пробил металлическое ограждения на Светлановском

На севере Петербурга 18 июля в результате столкновения с другим автомобилем вылетела за металлическое ограждение машина.
Авария произошла на пересечении улицы Байкова и Светлановского проспекта, сообщает Piter.TV. Информация о пострадавших пока не поступала.
Машина, судя по опубликованным кадрам, пробила часть металлического ограждения на перекрестке и оказалась на газоне.
ДТП создало неудобства для других автомобилистов. Машинам приходится сбавлять скорость и объезжать аварийный транспорт.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре Петербурга наблюдаются семибальные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в городе покраснели Дворцовая набережная, Невский проспект, набережная Обводного канала, Дворцовый мост и другие дороги.
Причиной этого стали многочисленные перекрытия. Автомобилисты заторы связывают с приездом в город президента Белоруссии Александра Лукашенко.