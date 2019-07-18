Автомобиль пробил металлическое ограждения на Светлановском

На севере Петербурга 18 июля в результате столкновения с другим автомобилем вылетела за металлическое ограждение машина.

Авария произошла на пересечении улицы Байкова и Светлановского проспекта, сообщает Piter.TV. Информация о пострадавших пока не поступала.

Машина, судя по опубликованным кадрам, пробила часть металлического ограждения на перекрестке и оказалась на газоне.

ДТП создало неудобства для других автомобилистов. Машинам приходится сбавлять скорость и объезжать аварийный транспорт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центре Петербурга наблюдаются семибальные пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в городе покраснели Дворцовая набережная, Невский проспект, набережная Обводного канала, Дворцовый мост и другие дороги.

Причиной этого стали многочисленные перекрытия. Автомобилисты заторы связывают с приездом в город президента Белоруссии Александра Лукашенко.