Центр Петербурга встал в 7-балльные пробки в день визита Путина и Лукашенко

В центре Петербурга затруднено движение транспорта. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог достигла семи баллов. Это нетипично для дневного времени.

Пробки в городе наблюдаются после приезда президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

Центральные улицы и набережные, по словам автомобилистов, оказались перекрыты. Часть из них недоступны для проезда из-за ремонтных работ. Так, набережная Мойки до 15:00 была закрыта для съемок фильма «В шаге от рая».

Помимо этого, в Петербурге «побагровели» садовая Улица, Дворцовая набережная, Троицкий мост, улица Некрасова, Невский проспект, часть Суворовского проспекта, набережная Обводного канала, Дворцовый мост и другие дороги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 19 и 20 июля в Петербурге вступают в силу новые распоряжения об ограничениях и закрытиях движения транспорта.