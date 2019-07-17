В ГАТИ рассказали о дорожных перекрытиях до осени

В Петербурге с 19 и 20 июля вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта. Некоторые из них продлятся до октября.

С 19 по 23 июля ограничат проезд по Старо-Петергофскому проспекту у Нарвского проспекта. На участке будут монтировать пешеходную галерею. Ограничения также введут на период демонтажа конструкции — с 11 по 15 октября, сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Ряд ограничений наложат из-за прокладки инженерных сетей на Кингисеппском шоссе в Красном селе. С 19 по 22 июля, с 19 августа по 15 сентября и с 29 по 30 сентября ограничивается движение транспорта по Октябрьской улице в створе Кингисеппского шоссе. С 23 июля по 15 сентября — по Кингисеппскому шоссе от Ивангородского проспекта до административной границы города. С 16 по 30 сентября — от Ивангородского проспекта к Октябрьской улице.

Проезд будет затруднен по набережной Обводного канала от Московского проспекта до Заозёрной улицы с 20 июля по 7 августа.

С 20 июля по 2 августа из-за ремонта трамвайных путей закроют проезд по Среднеохтинскому проспекту от Красногвардейской площади до Конторской улицы. С 3 по 17 августа движение по этому участку будет ограничено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге планируют ограничить движение на Бухарестской и другим улицам.