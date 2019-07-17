Из-за ремонта перекроют Литейный мост и Бухарестскую

В Петербурге огласили сроки проведения работ на крупных дорожных объектах. Ряд участков планируется перекрыть в июле и августе.

Об ограничениях рассказали на общественных слушаниях проектов в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), пишет «Фонтанка».

С 30 июля по 1 октября собираются красить Литейный мост. Дорожники будут закрывать по одной полосе с каждой стороны. Сначала по направлению к центру, затем — из центра.

Провести ремонт на Бухарестской улице планируют со 2 по 28 августа. На участке от проспекта Славы до улицы Димитрова заменят асфальт, обновят тротуары и бордюрный камень. Движение на Бухарестской закроют в выходные, 17 и 18 августа и 24 и 25 августа. Ограничения также ожидаются со 2 по 16 августа.

С 24 июля по 11 сентября будут ремонтировать улицу Типанова. Перекрывать проезжую часть не планируется. Однако, следует ожидать ограничений.

На Российском путепроводе движение будет ограничиваться поэтапно. Работы начнутся 3 августа и закончатся 31-го.

Ремонт на Комендантском проспекте продлится с 22 июля по 30 августа. Ограничивать движение будут поэтапно. Первым перекроют участок от Шуваловского проспекта до Шаврова, включая перекресток.

Ограничения движения на Театральной плозади было решено продлить до 1 октября 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение транспорта в Петербурге ограничат из-за подготовки к Главному военно-морскому параду.