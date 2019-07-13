Подготовка ко дню ВМФ ограничит движение транспорта в Петербурге

Движение в акваториях будет ограничено на 120 часов. Фото: Pixabay

Движение в акваториях будет ограничено на 120 часов. Фото: Pixabay

Движение транспорта в Санкт-Петербург будет ограничено в связи с проведением тренировок главного военно-морского парада.

Движение будет перекрывать на некоторых мостах в городе. По данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ограничение будут актуальны 16, 17, 19, 20, 22 июля с 05:00 до 06:15 на Благовещенскому мосту, с 04:55 до 06:15 на Дворцовому мосту, с 04:50 до 06:15 на Троицкому мосту и с 04:45 до 06:15 на Литейному мосту.

Также акваторию буду закрываться на 120 часов в общей сложности, что в три раза больше прошлогодних ограничений. Прогулки по некоторым рекам будут запрещены с 03:00 по 15:00 с 15 по 30 июля.

Подробнее с информацией об ограничениях движения можно ознакомиться на официальном сайте КРТИ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ажиотаж у петербуржцев вызвали военные корабли у Морского вокзала.