Съемки фильма «В шаге от рая» перекроют набережную Мойки

Набережную Мойки перекроют для съемок. Фото: Википедия
Набережную Мойки перекроют для съемок. Фото: Википедия

В Петербурге 18 июля ограничат движение транспорта из-за съемок художественного фильма «В шаге от рая».

С 9:00 до 15:00 съемочная группа перекроет набережную реки Мойки от набережной Зимней канавки до Певческого моста. Проезд автотранспорта в этот период будет невозможен, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Фильм «В шаге от рая» снимает ООО «Продюсерский центр Ивана Архипова «Инферно». Компания работает в Петербурге. Среди её работ такие фильмы и сериалы как «Мажор 3», «Знахарь», «Тайны следствия-17» и «Улицы разбитых фонарей». Помимо этого, продюсерский центр участвовал в съемках клипов Тимура Родригеза и группировки «Ленинград».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что съемки фильма «Номер 1» с 21:00 16 июля до 10.00 17 июля ограничат движение транспорта по Исаакиевской площади.

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