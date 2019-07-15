Съемки фильма «Номер 1» перекроют центр Петербурга

Съемки фильма и фестиваль ограничат движение транспорта в Петербурге. Фото: Ba;tphoto/Михаил Киреев
Съемки фильма и фестиваль ограничат движение транспорта в Петербурге. Фото: Ba;tphoto/Михаил Киреев

Движение транспорта по Исаакиевской площади в Петербурге временно ограничат. Это связано со съемками фильма «Номер 1».

Дороги перекроют с 21:00 16 июля до 10.00 17 июля, уточнили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

У Исаакиевской площади в этот период будет вестись работа над художественным фильмом «Номер 1». Съемки проводит ООО «ЭмоушенПикчерз».

Фестиваль «Фонтанка-SUP» также ограничит движение автомобилей. Проезд будет недоступен с 21:00 18 июля до 23:00 20 июля вдоль Марсова поля, а также с 21:00 18 июля до 06:00 21 июля по набережной Мойки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста.

Остановка транспорта на этих участках будет невозможна с 22:00 16 июля до 21:00 18 июля. Схемы организации дорожного движения размещены на сайте КРТИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение автомобилей в Петербурге ограничат тренировки Главного военно-морского парада.

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