В Ленобласти к 2021 году появится единая цифровая платформа для инвесторов

Cервис будет в открытом доступе для граждан, где они смогут посмотреть информацию о существующих и планируемых объектах жилой застройки. Фото: pixabay

Cервис будет в открытом доступе для граждан, где они смогут посмотреть информацию о существующих и планируемых объектах жилой застройки. Фото: pixabay

Единая цифровая платформа позволит сократить сроки выдачи разрешения на строительство.

Правительство Ленобласти, в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», планирует создать к концу 2020 года цифровую платформу для инвесторов, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Председатель комитета цифрового развития Ленобласти Виктория Кузнецова сообщает, что схема взаимодействия с инвесторами сможет кардинально измениться благодаря цифровой платформе.

Компании, которые приходят в регион, смогут в кратчайшие сроки получать градостроительные планы земельных участков в режиме онлайн.

В единой цифровой платформе объединятся все информационные системы в сфере инвестиций и строительства, что позволит значительно сократить количество шагов для получения разрешения на строительство, а сроки оформления документов сократятся вдвое. Также данный сервис будет в открытом доступе для граждан, где они смогут посмотреть информацию о существующих и планируемых объектах жилой застройки.

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