Квартиры в пригородных новостройках чаще всего покупают любители спорта

Среди конкретных параметров благоустройства будущие жильцы назвали наличие зеленой зоны с обустроенными дорожками для прогулок и бега. Фото: pixabay

Среди конкретных параметров благоустройства будущие жильцы назвали наличие зеленой зоны с обустроенными дорожками для прогулок и бега. Фото: pixabay

Проведен опрос потенциальных покупателей жилья в пригородных ЖК, по итогам которого выявлены основные приоритеты, влияющие на выбор жилья.

Исследование, проведенное специалистами ГК «ФСК» показало, что для большинства участников опроса (74%) оказалось важной составляющей инфраструктуры ЖК наличие благоустроенной территории для занятий спортом на свежем воздухе. За пять лет интерес к инфраструктуре для спорта и активного отдыха вырос в более чем два раза, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба ГК ФСК.

Среди конкретных параметров благоустройства будущие жильцы назвали наличие зеленой зоны с обустроенными дорожками для прогулок и бега (73% опрошенных), детской площадки (71%), спортивной площадки (71%), велодорожек (59%) и площадок, оборудованных уличными тренажерами для занятий спортом (48%).

В число первоочередных требований к ЖК также вошли наличие хорошей транспортной доступности (93%), оптимальные варианты планировок (86%) и наличие поблизости школы и детского сада (84%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разработана новая система оплаты вывоза мусора.