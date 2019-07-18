На Комендантском KIA сбила пешехода

Момент удара запечатлен на видео, которое получили в распоряжение дорожные инспекторы
Момент удара запечатлен на видео, которое получили в распоряжение дорожные инспекторы

Сегодня в начале второго на Комендантском проспекте водитель автомобиля KIA сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

23-летний парень был сбит машиной в ходе возникшего конфликта из-за нарушения правил дорожного движения возле дома №10, корп. 1, по Комендантскому проспекту. Сотрудники ОГИБДД УМВД по Приморскому району задержали 33-летнего водителя KIA по горячим следам. В отношении виновника ДТП был составлен протокол за административные нарушения (побег с места ДТП и движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением), сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

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