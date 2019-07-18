Пробка на выезде из Кудрово грозит остаться до пуска трамвая

"Бутылочное горлышко" между городом и областью оказалось крепким. Фото: google maps

«Бутылочное горлышко» Ленинградской улицы в Кудрово, расширят только на выезде из Петербурга. А на выезде из Ленобласти как было две полосы, так и останется.

Об этом «Фонтанке» рассказал «строительный» вице-губернатор Ленобласти Мизаил Москвин. Сейчас на дороге ведутся работы, которые должны быть закончены к 25 июля, однако до сих пор не решен вопрос с расширением улицы на территории города — от железной дороги до пр. Солидарности.

В петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры полагают, что дорожная сеть не выдержит наплыва машин из Кудрово, и говорят, что кардинально ситуация изменится только с пуском трамвая и линии метро.

Между тем условия расширения «бутылочного горлышка» на границе двух регионов были согласованы еще при петербургском вице-губернаторе Игоре Албине.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ЖК «Весна-2» в Кудрово с потолка упала штукатурка

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