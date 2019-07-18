Штукатурка упала с потолка в ЖК Весна-2 в Кудрово

Штукатурка продержалась около 2 лет. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp
Штукатурка продержалась около 2 лет. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Пользователи соцсетей обсуждают отделку квартиры от застройщика ЦДС.

Житель ЖК Весна-2 в Кудрово сообщил об обрушении отделки потолка своей кухни. Пользователи социальных сетей не понимают, зачем на потолок положили почти 3 см штукатурки.

Мужчина рассказал в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”, что сидел вместе с друзьями на кухне в доме на Итальянском переулке, когда потолок начал трещать. Гости и хозяин выбежали в коридор и тут вниз полетели куски отделки. Никто не пострадал.

ЖК Весна-2 выполнен застройщиком ЦДС. Жилой комплекс закончили в 2017 году, то есть штукатурка продержалась около 2 лет. Пользователи соцсетей обсуждают методы отделки потолка в комментариях, но большинство согласны, что 3 см штукатурки редко кладут даже на стены.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из-за обрушения штукатурки на Каменноостровском госпитализировали девушку.

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