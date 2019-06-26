Девушка получила травмы из-за обрушения штукатурки на Каменноостровском

Петербурженку госпитализировали с незначительными повреждениями.

Все случилось сегодня вечером, 26 июня, в Петроградском районе Санкт-Петербурга на Каменоостровском проспекте. Штукатурка посыпалась с дома 38/96, когда мимо проходила девушка. В результате она получила травмы и попала в больницу. Врачи заявили, что штукатурка рассекла прохожей голову, но в целом с ней все в порядке.

Очевидцы отмечают, что на крышах дома часто проходят экскурсии. Будут ли после этого ремонтировать здание – непонятно. Петербуржцам лучше быть осторожнее и обходить его стороной, чтобы не стать следующей жертвой.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Васильевском острове обрушилась штукатурка с отреставрированного здания. Штукатурка обвалилась с первого этажа двухэтажного здания. Пользователи соцсетей уже начали обсуждать качество ремонта, проделанного на Васильевском острове.