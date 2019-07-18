Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию

. Предупреждение о возможном штрафе компания получила еще в конце мая текущего года. Фото: pixabay

. Предупреждение о возможном штрафе компания получила еще в конце мая текущего года. Фото: pixabay

Роскомнадзор признал Google виновным в нарушении российского законодательства и оштрафовал компанию на 700 тысяч рублей.

Google не выполнил требования РКН по удалению из поисковой выдачи запрещенной в стране информации в соответствии с реестром. Предупреждение о возможном штрафе компания получила еще в конце мая текущего года. Ранее глава РКН Александр Жаров говорил, что Google фильтрует лишь 70% запрещенных ссылок вместо положенных законодательством РФ 100%.

Несмотря на предупреждения, Google не исключил из поисковой выдачи ссылки на запрещенную информацию, за что РКН и отштрафовал компанию на 700 тысяч рублей.

Ранее РКН заявил о том, что если интернет-гигант продолжит игнорировать требования закона, его могут заблокировать на территории РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор составил административный протокол на Google. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google, в связи с обнаружением того, что поисковая система производит фильтрацию в выборочном порядке.