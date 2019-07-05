Роскомнадзор составил административный протокол на Google

Компания была уведомлена на следующий день. Фото: Pixabay

Компания была уведомлена на следующий день. Фото: Pixabay

Протокол составлен из-за нарушения закона «Об информации», в частности требующий поисковые сервисы не выдавать по запросу сайты с запрещенной информацией.

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google, в связи с обнаружением того, что поисковая система производит фильтрацию в выборочном порядке. В ведомстве отмечают, что более трети запрещенных ссылок выдаются при поисковом запросе в Google.

По закону, юридическое лицо может получить штраф размером от 500 до 700 тысяч рублей.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров уже говорил о том, что Google ослабил фильтрацию выдачи по поисковому запросу: процент запрещенных ссылок вырос с 20 до 30, пишет РБК. Он выразил надежду, что к концу административного производства сервис увеличит фильтрацию до 100%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Нефтегазе» рассказали о риске техногенной катастрофы на Украине.