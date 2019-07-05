В «Нефтегазе» рассказали о риске техногенной катастрофы на Украине

На Украине существует угроза техногенной катастрофы в том случае, если в хранилища не получится закачивать необходимый объем газа.

Об этом рассказал глава «Нефтегаза» Андрей Коболев. Также он отметил, что на данный момент в ПГХ есть почти 13,8 млрд кубометров газа. Однако этого недостаточно: для выхода на целевые показатели необходимо ежедневно закачивать по 60 млн кубометров, пишет РИА Новости.

Кроме того, Коболев заявил, что компания дала отсрочку на выплату дивидендов. По его словам, стабильное преодоление отопительного периода может быть гарантировано при условии, если в хранилища поступит 20 млрд кубометров. В таком случае отопительный сезон будет пройден, даже если Россия остановит транзит с 1 января.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что экологи нашли у «Балтийской жемчужины» пустые канистры и выжженную траву.