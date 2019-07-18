В Петербурге пройдет фестиваль «Книжные аллеи»

Театральный фестиваль проходит в Северной столице уже в четвертый раз. Фото: pixabay

Театральный фестиваль проходит в Северной столице уже в четвертый раз. Фото: pixabay

3 августа в Петербурге стартует театральный марафон на Малой Конюшенной улице.

Проект «Театральный Петербург» стартует 3 августа на Малой Конюшенной улице. Каждые выходные с 3 августа по 8 сентября жители и гости Петербурга смогут бесплатно посмотреть на представления под открытым небом. В фестивале примут участие более ста артистов из 19 театров.

Театральный фестиваль проходит в Северной столице уже в четвертый раз. В этом году гости мероприятия смогут полюбоваться на уличные шествия и спектакли различных жанров — от мюзикла до клоунады.

Особенный акцент в этот раз сделают на небольших молодых театрах. Известные крупные театры также выступят на сцене Малой Конюшенной.

Данный проект родился в 2016 году, тогда на сцену вышли восемь театров и два оркестра. На текущий день театральный марафон объединил около 20 коллективов, более сотни артистов и десятки тысяч зрителей.

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