Пользователи iPhone массово переходят на Android

Как оказалось, Apple теряет своих покупателей, т. к. количество обменов с iPhone на iPhone уменьшилось на 15,2%. Фото: pixabay

Как оказалось, Apple теряет своих покупателей, т. к. количество обменов с iPhone на iPhone уменьшилось на 15,2%. Фото: pixabay

Пользователи смартфонов все чаще стали покупать Android, а не iPhone.

Ранее пользователи современных мобильных телефонов охотно приобретали новые модели Apple, но теперь наблюдается увеличение тенденции перехода операционной системы с iOS на Android. Сервис, занимающийся обменом старых телефонов с доплатой на новые, BankMyCell, опубликовал отчет за последние полгода.

В отчете указано, что за период с октября 2018 года по июль 2019 года свой смартфон обменяли почти 40 тыс человек. Как оказалось, Apple теряет своих покупателей, т. к. количество обменов с iPhone на iPhone уменьшилось на 15,2%. Эти люди отказались от своих устройств в пользу смартфонов на базе Android.

Отметим, что продажи новых «яблочных» смартфонов сокращаются не только в мире, но и на домашнем рынке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у 11-летней девочки из США загорелся Iphone 6 прямо в руках. Мобильный телефон Iphone 6 загорелся в руках у 11-летней американки во время просмотра ролика на Youtube.