У 11-летней девочки из США загорелся Iphone 6 прямо в руках

В какой-то момент она
В какой-то момент она "увидела искры, летящие повсюду, и просто бросила его на одеяло". Фото: pixabay

Мобильный телефон Iphone 6 загорелся в руках у 11-летней американки во время просмотра ролика на Youtube.

Смартфон Iphone 6 загорелся в руках девочки 11 лет по имени Кайла Рамос, проживающей в штате Калифорния, США. В момент возгорания Кайла находилась в спальной комнате своей сестры, сообщает портал ixbt.com ссылаясь на американский источник Patently Apple.

По словам девочки, она сидела и смотрела видео на Youtube с помощью телефона, в какой-то момент она «увидела искры, летящие повсюду, и просто бросила его на одеяло».

Мама подростка, Мария Адата, позвонила в службу поддержки Apple на следующий день после возгорания. Там ее попросили предоставить фотографии сгоревшего телефона и отправить его продавцу.

Женщина добавила, что она рада тому, что Кайла в полном порядке, потому что ее ребенок отделаться серьезными травмами.

Apple начала расследовать причину взрыва телефона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы цены на следующее поколение «яблочных» смартфонов.

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