Названы цены на следующее поколение «яблочных» смартфонов

Новые iPhone будут выпущены с тройной камерой в квадратном модуле. Фото: pixabay
Новые iPhone будут выпущены с тройной камерой в квадратном модуле. Фото: pixabay

Сегодня произошла утечка, связанная с ценой новых iPhone.

По информации портала Wccftech со ссылкой на китайские источники, предстоящий флагман от Apple iPhone XI R будет стоить 989 долларов, стоимость iPhone XI будет составлять 1292 доллара, а iPhone XI Max обойдется в 1422 доллара. Однако в России цены могут оказаться еще выше. Портал отметил, что цены на смартфоны предварительные.

Отметим, что самую надежную информацию о цене на новые устройства можно узнать только от Apple на самой презентации.

Скорее всего, три новые модели устройств iPhone представит уже этой осенью компания Apple. Новые iPhone будут выпущены с тройной камерой в квадратном модуле. Также они появятся в новых цветах — зеленом и фиолетовом. Кроме того, у смартфонов будет новый процессор A13 Bionic.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Apple выплатила неустойку своему главному конкуренту Samsung.

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