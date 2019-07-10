Названы цены на следующее поколение «яблочных» смартфонов

Сегодня произошла утечка, связанная с ценой новых iPhone.

По информации портала Wccftech со ссылкой на китайские источники, предстоящий флагман от Apple iPhone XI R будет стоить 989 долларов, стоимость iPhone XI будет составлять 1292 доллара, а iPhone XI Max обойдется в 1422 доллара. Однако в России цены могут оказаться еще выше. Портал отметил, что цены на смартфоны предварительные.

Отметим, что самую надежную информацию о цене на новые устройства можно узнать только от Apple на самой презентации.

Скорее всего, три новые модели устройств iPhone представит уже этой осенью компания Apple. Новые iPhone будут выпущены с тройной камерой в квадратном модуле. Также они появятся в новых цветах — зеленом и фиолетовом. Кроме того, у смартфонов будет новый процессор A13 Bionic.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Apple выплатила неустойку своему главному конкуренту Samsung.