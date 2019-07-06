Apple выплатила неустойку своему главному конкуренту Samsung

Американская компания Apple заплатила неустойку в размере 683 миллиона долларов компании Samsung.

Причиной неустойки за заказанные дисплеи OLED для смартфонов стали слишком низкие продажи гаджетов у компании Apple. Американский производитель гаджетов не достиг уровня, который был обговорен с его конкурентом изначально.

По итогам второго квартала текущего года корейская компания Samsung приняла от конкурента «однократный доход бизнеса по производству дисплеев», пишет RNS. При этом прибыль корейской компании за год также сильно упала: с 12.7 млрд до 5,5 млрд долларов.

Предполагаемой причиной снижения показателей может быть необоснованно завышенные цены на продукты компаний.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые открыли связь между количеством любовников и зависимостью от смартфона.