Ученые открыли связь между количеством любовников и зависимостью от смартфона

Группа ученых из Великобритании и США организовали массовый опрос студентов, по результатам которого была открыта взаимосвязь между любовью к смартфону и количеством сексуальных партнеров.

На более сотни вопросов отвечали порядка 3,5 тысяч студентов. Ученые обнаружили, что те респонденты, у которых отмечается зависимость от мобильного устройства, имели за прошедший год не менее 6 половых партнеров, пишет интернет-издание «Нож».

Специалисты предположили, что это может быть оправданно частым использованием приложений для знакомств. При этом, сами респонденты, зависимые от смартфонов, видят в себе некоторую импульсивность в поступках.

Вопросы задавались разного плана, в том числе об отношении родственников к увлеченности гаджетом, сколько они проводят с ним времени и прочее.

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