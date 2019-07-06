Ученые открыли связь между количеством любовников и зависимостью от смартфона

Больше половины зависимых оказались девушки. Фото: Pixabay
Больше половины зависимых оказались девушки. Фото: Pixabay

Группа ученых из Великобритании и США организовали массовый опрос студентов, по результатам которого была открыта взаимосвязь между любовью к смартфону и количеством сексуальных партнеров.

На более сотни вопросов отвечали порядка 3,5 тысяч студентов. Ученые обнаружили, что те респонденты, у которых отмечается зависимость от мобильного устройства, имели за прошедший год не менее 6 половых партнеров, пишет интернет-издание «Нож».

Специалисты предположили, что это может быть оправданно частым использованием приложений для знакомств. При этом, сами респонденты, зависимые от смартфонов, видят в себе некоторую импульсивность в поступках.

Вопросы задавались разного плана, в том числе об отношении родственников к увлеченности гаджетом, сколько они проводят с ним времени и прочее.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Егору Криду предложили сменить деятельность на ремонт часов.

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