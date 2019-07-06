Егору Криду предложили сменить деятельность на ремонт часов

Музыкальный исполнитель Егор Крид принял участие в юмористической передаче «Прожарка», которая выходит в эфире телеканала ТНТ4.

Суть передачи заключается в том, что комики «прожаривают» приглашенного артиста, то есть рассказывают в его адрес шутки. Героем нового выпуска «Прожарки» стал стендап-комик и блогер Данила Поперечный. Однако досталось и Егору Криду.

Ранее в интервью, которое Крид дал Юрию Дудю, он пообещал принять участие в данной передаче и сдержал слово.

В ходе шоу ведущий Илья Соболев с иронией предложил музыканту сменить род деятельности: «Я слышал, как ты поешь, теперь услышал, как ты шутишь. И знаешь, попробуй себя в ремонте часов».

В конце передачи бывший участник тв-шоу «Холостяк» Егор Крид предложил поперечному «принять розу».

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