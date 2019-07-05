Oxxxymiron оценил клип на свой трек от 100 художников

В пятницу, 5 июля, на YouTube-канале «Феникс Анимация» был опубликован клип на композицию рэпера Оксимирона «Кем ты стал?».

Оказалось, что в создании анимационного клипа было задействовано 100 художников. Совместными усилиями аниматоры создали видеоряд, который лег на старый трек исполнителя «Кем ты стал?».

В создании видеоработы принимали участие Артемий Нестеров, Красин Сергей, Emiltwil, Fokatuh Seal, Мария Мельтенисова и множество других талантливых аниматоров.

Сами авторы сообщили о том, что работы была выполнена не по заказу. Более того, художники даже не согласовали клип с исполнителем.

Рэпер в своем Twitter высказался, что клип его очень впечатлил: «Трек словно обрел вторую жизнь». Также он отметил, что его не ставили в известность о проведении работы.

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