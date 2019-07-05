Ричард Мэдден закончил учебу спустя 12 лет

Ричард Мэдден. Фото: maddenrichard/ Instagram
Ричард Мэдден. Фото: maddenrichard/ Instagram

Британский актер и обладатель премии «Золотой глобус» Ричард Мэдден не мог завершить обучение в Королевской консерватории из-за съемок в сериале «Игра престолов».

Фактически звезда популярного сериала завершил обучение ещё в 2007 году, однако не смог явиться на свой выпускной в связи с занятостью на съемках популярного сериала «Игра престолов». Однако теперь у него получилось уладить все формальности и официально стать почетным доктором искусств, сообщает The Scottish Sun.

Сам актер говорит, что по этому поводу у него необычные чувства. Он рад, что наконец-то смог закончить учебу, хоть и с большим опозданием.

Мэдсен знаком зрителю не только по «Игре престолов». Он также снимался в фильмах «Золушка», «Рокетмен», сериале «Телохранитель». За роль в последнем актер получил «Золотой глобус».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что МакКонахи станет суперзлодеем в новом фильме от Marvel.

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